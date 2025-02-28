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Стало известно, как изменятся «чернобыльские» пенсии после пересчета в марте

07:54, 28 февраля 2025
Украинцам объяснили, как изменится пенсия для чернобыльцев после пересчета выплат с 1 марта.
Стало известно, как изменятся «чернобыльские» пенсии после пересчета в марте
Фото: volodymyrets.city
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как изменятся «чернобыльские» пенсии в результате пересчета в марте.

С 1 марта будет проведен пересчет пенсии, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии, за год, предшествующий году пересчета.

Согласно постановлению правления Пенсионного фонда Украины от 01.02.2008 № 4-4 «О утверждении Порядка определения показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии», средняя заработная плата (доход) в Украине за 2024 год составляет 17486,60 грн.

В то же время, согласно Закону Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы“ относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлен причинно-следственный связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой (далее – участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС), минимальные размеры пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) устанавливаются для лиц с инвалидностью I группы на уровне 100 процентов, для лиц с инвалидностью II группы – 80 процентов, для лиц с инвалидностью III группы – 60 процентов размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за предыдущий год.

С учетом указанного минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2025 составляет:

для I группы инвалидности – 17486,60 грн,

для II группы инвалидности – 13989,28 грн,

для III группы инвалидности – 10491,96 грн.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право рассчитывать пенсию из заработной платы (дохода), определенной (определенного) из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Таким образом, среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при расчете пенсии, назначаемой этой категории граждан в 2025 году, составляет:

2,28747 = 8000 грн (минимальная заработная плата на 01.01.2025) × 5: 17486,60 грн (средняя заработная плата за 2024 год).

Соответственно, назначение пенсий по обращениям от лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, поступающим начиная с 19.02.2025, осуществляется с применением коэффициента 2,28747.

Также указанные изменения касаются лиц, у которых установлена связь инвалидности с участием в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и проведении на них регламентных работ.

Ранее сообщалось, что Кабмин вводит проверку «чернобыльских» пенсий.

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Пенсионный фонд компенсация пенсия

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