Стало відомо, як зміняться «чорнобильські» пенсії після перерахунку у березні

Українцям пояснили, як зміняться пенсія для чорнобильців після перерахунку виплат з 1 березня.

Фото: volodymyrets.city

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як зміняться «чорнобильські» пенсії в результаті перерахунку у березні.

З 1 березня буде проведено перерахунок пенсії, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку.

Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 № 4-4 “Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії”, середня заробітна плата (дохід) в Україні за 2024 рік складає 17486,60 грн.

Водночас, відповідно до Закону України від 29.06.2021 №1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (далі – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюються для осіб з інвалідністю I групи на рівні 100 відсотків, в осіб з інвалідністю II групи – 80 відсотків, для осіб з інвалідністю III групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

З урахуванням зазначеного мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2025 становить:

для І групи інвалідності – 17486,60 грн,

для ІІ групи інвалідності – 13989,28 грн,

для ІІІ групи інвалідності – 10491,96 грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із заробітної плати (доходу), визначеної (визначеного) з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної цій категорії громадян у 2025 році, складає:

2,28747 = 8000 грн (мінімальна заробітна на 01.01.2025) х 5 : 17486,60 грн (середня заробітна плата за 2024 рік).

Відповідно призначення пенсій за зверненнями від осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що надходять починаючи з 19.02.2025, здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,28747.

Також зазначені зміни стосуються осіб, в яких встановлений зв’язок інвалідності з участю у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

Раніше ми писали, що Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій.

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