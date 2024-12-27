Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Кабмін 27 грудня установив, що в 2025 році факт проживания у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах, встановлюється органами Пенсійного фонду України за сукупністю таких обставин:

особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання цією особою у період після 1 січня 1993 року.

Нагадаємо, після прийняття бюджету на 2025 рік голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа повідомляла, що «уряд нарешті «бере за рога» і намагається вирішити проблему відсуджених в судах надвеликих пенсій для привілейованих пенсіонерів (наразі заборгованість по перерахованим в судах пенсіях складає 73 млрд грн), «нових» чорнобильців в зоні відчуження і ще низку викривлень в соціальній сфері, які породжують величезну несправедливість».

Так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Відповідні пропозиції бюджетного комітету Ради врахував Кабмін при підготовці законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, які врахував комітет, зазначила, що «ціна питання» виплати пенсій новим «поселенцям» – близько 15 млрд грн».

Стаття 45 закон про Бюджет на 2025 рік установила, що у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) самостійно або у встановленому законодавством порядку за направленнями обласних державних адміністрацій змінили місце проживання за межі зон безумовного (обов’язкового) відселення або гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.

Виплата доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення непрацюючим пенсіонерам припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях та декларування/реєстрації місця проживання за межами зон безумовного (обов’язкового) відселення та зон гарантованого добровільного відселення, що підтверджується відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.

Для встановлення виплат, передбачених цією статтею, Пенсійному фонду України доручено забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання одержувачів доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для продовження чи припинення відповідних виплат, а також приведення розмірів доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та пенсійних виплат у відповідність із цією статтею.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», бюджет також передбачає, що Уряд має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.