Кабмин вводит проверку «чернобыльских» пенсий в 2025 году

«Чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Кабмин 27 декабря установил, что в 2025 году факт проживания в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года для установления, продления или прекращение доплат, предусмотренных статьей 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», в случае отсутствия соответствующих сведений в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориального общества и в других государственных реестрах, устанавливается органами Пенсионного фонда Украины по совокупности следующих обстоятельств:

лицу предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения об изменении места жительства этим лицом в период после 1 января 1993 года.

Напомним, после принятия бюджета на 2025 год глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа сообщала, что «правительство наконец-то «берет за рога» и пытается решить проблему отсуженных в судах сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров (сейчас задолженность по перечисленным в судах пенсиям составляет 73 млрд грн) , «новых» чернобыльцев в зоне отчуждение и еще ряд искажений в социальной сфере, порождающих огромную несправедливость».

Так называемая «чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Соответствующие предложения бюджетного комитета Рады учел Кабмин при подготовке законопроекта 12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, которые учел комитет, отметила, что «цена вопроса» выплаты пенсий новым «поселенцам» – около 15 млрд грн».

Статья 45 Закона о Бюджете на 2025 год установила, что в 2025 году на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения, по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Лицам, после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) отселения или гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Выплата доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения неработающим пенсионерам прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства за пределами зон безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения, что подтверждается сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров.

Для установления выплат, предусмотренных настоящей статьей, Пенсионному фонду Украины поручено обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства получателей доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения со сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров или прекращение соответствующих выплат, а также приведение размеров доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и пенсионных выплат в соответствии с настоящей статьей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бюджет также предусматривает, что Правительство должно принять меры по внедрению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы.

Автор: Наталя Мамченко

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