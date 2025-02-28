Суд підтвердив обґрунтованість стягнення моральної шкоди з Укрзалізниці у зв’язку із загибеллю людини на залізниці

Швидкісний поїзд сполученням Одеса — Ужгород здійснив наїзд на батька позивача, який в результаті отриманих травм загинув на місці події.

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Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу представника регіональної філії «Львівська залізниця» на рішення Пустомитівського районного суду Львівської області у справі про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи на залізниці. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом до АТ «Українська залізниця», в якому просив стягнути з відповідача 150 000 гривень моральної шкоди. Позов обгрунтовував тим, що у місті Пустомити швидкісний поїзд сполученням «Одеса - Ужгород» здійснив наїзд на батька позивача, який в результаті отриманих травм той загинув на місці події.

Вважав, що сам факт загибелі близької людини під час ДТП є безумовним свідченням глибини та тривалості моральних страждань її рідних, зумовлених невідворотною та непоправною втратою.

При цьому, зазначав, що позивач проживав з батьком однією сім’єю, у них був спільний побут та спільне господарство, що свідчить про стійкість життєвих зв’язків та сталий життєвий устрій в родині. Передчасна смерть батька є різкою психотравматичною подією для позивача.

Враховуючи невідворотність заподіяної шкоди, її тривалість та глибину страждань, виходячи з принципу розумності та справедливості, грошовий еквівалент такої стороною позивача оцінено у розмірі 150 000 грн

Рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області позов громадянина до АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи, задоволено частково. Стягнуто з АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на користь позивача 100 000 (сто тисяч гривень) грн. моральної шкоди.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення суду оскаржило АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця». Вважає оскаржуване рішення суду незаконним, необґрунтованим, таким, що ухвалене з порушенням норм матеріального і процесуального права та з невідповідністю висновків суду обставинам справи. В апеляційній скарзі представник апелянта зазначає, що задовольняючи частково позов громадянина, суд першої інстанції не врахував відсутність у матеріалах справи належних доказів на підтвердження понесення позивачем моральних страждань, пов'язаних зі смертю батька.

При цьому, суд не надав належної оцінки доводам відповідача щодо порушення потерпілим Правила безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило наїзд на нього поїзда і, як наслідок, настання його смерті.

Розмір стягнутої судом моральної шкоди вважає таким, що не відповідає матеріалам справи, якими підтверджено завдання позивачу моральної шкоди внаслідок смерті його батька у зв’язку з його грубою необережністю та недотримання ним правил поведінки на залізничному транспорті, що є безумовною підставою для зменшення суми відшкодування. Просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця» залишити без задоволення, рішення Пустомитівського районного суду Львівської області залишити без змін.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що судом першої інстанції вірно визначено розмір моральної шкоди, оскільки такий встановлений із врахуванням принципу розумності та справедливості, а також характеру й обсягу моральних страждань позивача та обставин даної конкретної справи, зокрема, відсутності вини відповідача у заподіянні такої.

Доводи скарги про недоведеність позивачем факту заподіяння йому моральної шкоди колегія суддів вважає безпідставними, оскільки сам лише факт загибелі батька позивача, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою за участі поїзда, як джерела підвищеної небезпеки, шляхом його смертельного травмування, свідчить про заподіяння позивачу - сину померлого глибоких і тривалих моральних страждань, пов’язаних з невідворотною втратою близької людини. Інші доводи скарги правильних висновків суду не спростовують, підстав для задоволення скарги та скасування рішення суду першої інстанції немає.

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