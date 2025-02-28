У Одесі судитимуть поліцейського за організацію незаконного переправлення ухилянтів через кордон

Ціна «послуг» поліцейського становила 6,5 тис доларів з людини.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника сектору водної поліції одного з райуправлінь поліції Одеси за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, правоохоронець налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України чоловіків призивного віку, які не мають на це законних підстав.

«Обвинувачений разом зі спільниками знаходили охочих та організовували їх піше переміщення через держкордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Роздільнянського району. Ціна таких «послуг» становила 6,5 тис доларів США з людини», - сказано у повідомленні.

Після одержання коштів «клієнти» отримували інструкції та прибували до готелю, де на них чекав транспорт, який мав доставити їх до кордону з Придністров'ям.

Поліцейського затримали під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних. Наразі його звільнено з лав правоохоронних органів.

Триває слідство стосовно інших співучасників оборудки.

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