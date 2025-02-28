У Хмельницькому 36-річна жінка викинула немовля у смітник

Жінка народила вдома хлопчика, замотала в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла на вулицю до сміттєвих баків.

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У Хмельницькому оголосили підозру 36-річній жінці, яка викинула новонароджену дитину у смітник, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 15 січня цього року підозрювана народила вдома хлопчика, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла на вулицю до сміттєвих баків при мінусовій температурі повітря.

Після скоєного повернулась додому та приховала сліди пологів. Новонароджене немовля помітили перехожі й викликали поліцію.

Дитина поки що перебуває у лікарні. Наразі вирішують питання про передачу хлопчика під опіку в дитячий будинок.

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