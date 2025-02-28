Судитимуть чоловіка, який представлявся головами військових адміністрацій та ошукав підприємців на 450 тис грн

Тепер шахраю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який заволодів чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений, представляючись головами військових адміністрацій різних областей України, здійснював телефонні дзвінки до підприємців. Під приводом допомоги підрозділам ЗСУ просив здійснити внески на рахунки благодійних фондів, які попередньо відкрив у відділеннях банків.

«Насправді ж, не маючи наміру допомагати армії, він розпоряджався отриманими коштами на власний розсуд та неправомірно отримав від підприємців 450 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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