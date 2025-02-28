Мужчина, который представлялся главами военных администраций и обманул предпринимателей на 450 тыс грн, предстанет перед судом

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который завладел чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый, представляясь главами военных администраций разных областей Украины, совершал телефонные звонки к предпринимателям. Под предлогом помощи подразделениям ВСУ просил внести взносы на счета благотворительных фондов, которые предварительно открыл в отделениях банков.
«На самом же деле, не собираясь помогать армии, он распоряжался полученными средствами по своему усмотрению и неправомерно получил от предпринимателей 450 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.
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