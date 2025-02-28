Мужчина, который представлялся главами военных администраций и обманул предпринимателей на 450 тыс грн, предстанет перед судом

Теперь мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который завладел чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый, представляясь главами военных администраций разных областей Украины, совершал телефонные звонки к предпринимателям. Под предлогом помощи подразделениям ВСУ просил внести взносы на счета благотворительных фондов, которые предварительно открыл в отделениях банков.

«На самом же деле, не собираясь помогать армии, он распоряжался полученными средствами по своему усмотрению и неправомерно получил от предпринимателей 450 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.