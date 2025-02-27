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В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, потому что «не считает вторжение РФ в Украину войной» — что решил суд

18:17, 27 февраля 2025
Мужчину приговорили к 3 годам заключения за уклонение от призыва на военную службу.
В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, потому что «не считает вторжение РФ в Украину войной» — что решил суд
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На Черкасщине мужчина категорически отказался от мобилизации, поскольку «никому ничего не должен и не считает вторжение РФ в Украину войной». Приговор по делу №696/855/23 вынес Каменский районный суд Черкасской области.

Как указано в материалах дела, житель Черкасщины в апреле 2023 года был направлен в учебный центр, однако там ему стало плохо, и его вернули в ТЦК.

Позже военнообязанный повторно получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал, однако подтвердил, что не явился в ТЦК.

По его словам, он «никому ничего не должен и не считает вторжение РФ в Украину войной». Он также отметил, что ухаживает за матерью, так как его брат находился в рядах ВСУ. Во время слушания дела дополнительно пояснил, что брат сбежал с военной службы, сейчас находится дома и проживает вместе с матерью.

В ТЦК указали, что житель Черкасщины «был направлен в учебный центр, из которого вернулся, заявив, что его не приняли по состоянию здоровья. Ему выдали ещё одну повестку на конец апреля 2023 года, но он не явился. В начале июня 2023 года обвиняемый появился в ТЦК и объяснил, что не пришел раньше из-за болезни, после чего получил новую повестку, на которую также не явился. Находясь в селе Райгород, свидетель вместе с майором посетили обвиняемого, который в ходе разговора заявил, что повестки получать будет, но являться отказывается».

Также в ТЦК добавили, что «обвиняемый при получении первой боевой повестки был мотивирован и готов воевать. Однако после направления в учебный центр он вернулся и заявил, что у него туберкулез, но подтверждающих документов не предоставил».

Суд установил, что житель Черкасщины является внутренне перемещенным лицом и злоупотребляет алкоголем.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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