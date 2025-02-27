На Черкащині чоловік відмовся від мобілізації, бо «не вважає вторгнення РФ в Україну війною» — що вирішив суд

Чоловіка засудили до 3 років ув’язнення за ухилення від призову на військову службу.

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На Черкащині чоловік категорично відмовся від мобілізації, бо «нікому нічого не винен і не вважає вторгнення РФ до України війною». Вирок у справі №696/855/23 виніс Кам’янський районний суд Черкаської області.

Як вказується в матеріалах справи, житель Черкащини у квітні 2023 року був направлений до навчального центру, проте там йому стало зле і його повернули до ТЦК.

Згодом військовозобов’язаний повторно отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав, проте підтвердив, що не прийшов до ТЦК.

За його словами, він «нікому нічого не винен і не вважає вторгнення РФ до України війною. Зазначив, що здійснює догляд за матір'ю, оскільки його брат перебував у лавах ЗСУ. Під час слухання справи додатково пояснив, що брат втік з військової служби і наразі перебуває вдома та проживає разом з матір'ю»

У ТЦК зазначили, що житель Черкащини «був відправлений до навчального центру, з якого повернувся, сказавши, що його не прийняли за станом здоров’я. Він дав чоловікові ще одну повістку на кінець квітня 2023 року, за якою той уже не з’явився. На початку червня 2023 року обвинувачений з`явився до ТЦК і пояснив, що не прийшов раніше через хворобу, та отримав нову повістку, за якою також не з’явився. Перебуваючи в с. Райгород, свідок разом з майором відвідали обвинуваченого, який під час розмови вказав, що повістки отримувати буде, але з’являтися відмовився».

Також у ТЦК додали, що «обвинувачений під час отримання першої бойової повістки був мотивований і готовий воювати. Після направлення до навчального центру останній повернувся і заявив, що має туберкульоз, однак підтверджувальних документів не надав».

Суд встановив, що житель Черкащини є внутрішньо переміщеною особою та зловживає алкоголем.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

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