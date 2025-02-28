В Хмельницком 36-летняя женщина выбросила младенца в помойку

Женщина родила дома мальчика, замотала в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу к мусорным бакам.

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В Хмельницком объявили подозрение 36-летней женщине, которая выбросила новорожденного в мусорку, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 15 января этого года подозреваемая родила дома мальчика, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу к мусорным бакам при отрицательной температуре воздуха.

После совершенного вернулась домой и скрыла следы родов. Новорожденного младенца заметили прохожие и вызвали полицию.

Ребенок пока находится в больнице. Пока решают вопрос о передаче мальчика под опеку в детский дом.

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