Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком 36-летняя женщина выбросила младенца в помойку

07:00, 28 февраля 2025
Женщина родила дома мальчика, замотала в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу к мусорным бакам.
В Хмельницком 36-летняя женщина выбросила младенца в помойку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком объявили подозрение 36-летней женщине, которая выбросила новорожденного в мусорку, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 15 января этого года подозреваемая родила дома мальчика, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу к мусорным бакам при отрицательной температуре воздуха.

После совершенного вернулась домой и скрыла следы родов. Новорожденного младенца заметили прохожие и вызвали полицию.

Ребенок пока находится в больнице. Пока решают вопрос о передаче мальчика под опеку в детский дом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Загранкомандировки судей Верховного Суда — кто, куда и когда ездил за границу в 2022-2024 годах

С 2022 года по декабрь 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных командировки в 29 стран Европы, Северной Америки и Азии.

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов

Ранее Амир Али дал время Государственному департаменту и USAID до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури