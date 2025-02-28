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В Одессе будут судить полицейского за организацию незаконной переправки уклонистов через границу

07:18, 28 февраля 2025
Цена «услуг» полицейского составила 6,5 тыс. долларов с человека.
В Одессе будут судить полицейского за организацию незаконной переправки уклонистов через границу
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника сектора водной полиции одного из райуправлений полиции Одессы по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, правоохранитель наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований.

«Обвиняемый вместе с сообщниками находили желающих и организовывали их пешее перемещение через госграницу за пределами официального пункта пропуска на территории Раздельнянского района. Цена таких «услуг» составляла 6,5 тыс. долларов США с человека», - сказано в сообщении.

После получения средств «клиенты» получали инструкции и прибывали в гостиницу, где их ждал транспорт, который должен был доставить их до границы с Приднестровьем.

Полицейский был задержан при попытке переправить через границу четырех военнообязанных. Сейчас он уволен из рядов правоохранительных органов.

Продолжается следствие по другим соучастникам сделки.

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полиция взятка Одесса граница

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