На Закарпатті стрімко зросла кількість мільйонерів, а рекордсмен задекларував 54 млн грн

Кількість мільйонерів на Закарпатті зросла до 148, а найбільший задекларований дохід — 54 млн грн, отримані з дивідендів.

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З 1 січня 2025 року розпочалась щорічна кампанія декларування державних службовців за 2024 рік. Вона триватиме до 31 березня включно.

На Закарпатті впродовж 2024 року майже 150 громадян вказали у декларації дохід у понад 1 мільйон гривень.

Водночас у 2023 році мільйонерів було 94. Про це повідомляє ДПС у Закарпатській області.

Так, загальний задекларований дохід склав 1 млрд 691,74 млн грн, з яких громадяни самостійно вивели до сплати 42,39 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 5,25 млн грн військового збору.

Згідно зі статистикою, 148 закарпатців задекларували дохід понад 1 млн грн кожний. Разом ці платники задекларували дохід 558,3 млн грн, з яких самостійно виведено до сплати 24,6 млн грн ПДФО та 2,6 млн грн військового збору.

Найбільша кількість міліонерів Закарпаття проживають в Ужгороді (59) та Мукачеві (32). Найбільшу суму задекларовано жителем міста Мукачево (54 млн грн) – дохід, отриманий у вигляді дивідендів.

Також минулого року 3749 громадян скористались правом на отримання податкової знижки.

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