Триває кампанія декларування публічних службовців — де шукати усі роз'яснення

Кампанія декларування для публічних службовців за 2024 рік триватиме до 31 березня включно.

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З 1 січня 2025 року розпочалась щорічна кампанія декларування державних службовців за 2024 рік. Вона триватиме до 31 березня включно.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список посилань, де шукати роз’яснення щодо кампанії декларування.

Зокрема, подати декларацію можна за посиланням.

Ознайомитися із новими роз’ясненнями до кампанії декларування за 2024 рік із врахуванням змін у законодавстві — тут.

Часткове автозаповнення чернетки декларації наразі працює лише для декларування за 2021-2023 роки за умови раніше сформованої довідки «Дані для декларації». Про це — детальніше.

Всі відомості про прожитковий мінімум на 2025 рік — тут.

Про декларування державної допомоги: «єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова підтримка» та «Пакунок малюка» можна прочитати за цим лінком.

Декларування програм державної підтримки «єВідновлення» та «єОселя» — за посиланням.

Технічні аспекти декларування — перевірка терміну дії КЕП, зміна особистих даних, поштової скриньки та номеру телефону — за лінком.

Відтермінування обов’язку подачі декларацій. Про це — детальніше.

Реформа медико-соціальної експертизи: роз’яснення про декларування для членів експертних команд.

Майно за кордоном: чи треба декларувати? Детальніше.

Як сформувати довідку «Дані для декларації»: покрокова інструкція.

Декларування військовослужбовцями і членами їх сімей. Детальніше — за посиланням.

Всі роз'яснення щодо декларування доступні в Базі знань НАЗК.

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