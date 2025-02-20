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Продолжается кампания декларирования публичных служащих — где искать все разъяснения

16:53, 20 февраля 2025
Кампания декларирования для публичных служащих за 2024 продлится до 31 марта включительно.
Продолжается кампания декларирования публичных служащих — где искать все разъяснения
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С 1 января 2025 года началась ежегодная кампания декларирования государственных служащих за 2024 год. Она продлится до 31 марта включительно.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало список ссылок, где искать разъяснения относительно кампании декларирования.

Зокрема, подати декларацію можна за посиланням

Ознайомитися із новими роз’ясненнями до кампанії декларування за 2024 рік із врахуванням змін у законодавстві — тут

Часткове автозаповнення чернетки декларації наразі працює лише для декларування за 2021-2023 роки за умови раніше сформованої довідки «Дані для декларації». Про це — детальніше.

Всі відомості про прожитковий мінімум на 2025 рік — тут

Про декларування державної допомоги: «єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова підтримка» та «Пакунок малюка» можна прочитати за цим лінком

Декларування програм державної підтримки «єВідновлення» та «єОселя»  — за посиланням

Технічні аспекти декларування — перевірка терміну дії КЕП, зміна особистих даних, поштової скриньки та номеру телефону — за лінком

Відтермінування обов’язку подачі декларацій. Про це — детальніше.

Реформа медико-соціальної експертизи: роз’яснення про декларування для членів експертних команд.

Майно за кордоном: чи треба декларувати? Детальніше.

Як сформувати довідку «Дані для декларації»: покрокова інструкція.

Декларування військовослужбовцями і членами їх сімей. Детальніше — за посиланням.

Всі роз'яснення щодо декларування доступні в Базі знань НАЗК.

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