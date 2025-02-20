Движение по Набережному шоссе в Киеве ограничат 21 февраля

Коммунальщики будут проводить работы по очистке ливнеприемной системы.

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В столице коммунальщики будут проводить работы по очистке ливнеприемной системы из-за чего частично ограничат движение по Набережному шоссе.

Как указывают в КГГА, ограничения будут действовать 21 февраля с 10:00 до 16:00 в направлении от Подола до моста Метро.

Участников движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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