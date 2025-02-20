Получил 613 000 грн компенсации за жилье: экс-нардеп Барвиненко признал вину по делу о злоупотреблении властью

ВАКС утвердил соглашение о признании вины экс-нардепа по делу о злоупотреблении властью.

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В четверг, 20 февраля, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и народным депутатом Украины VIII созыва, занимающим руководящую должность в одном из районных советов. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Виталии Барвиненко.

«В соответствии с соглашением бывший нардеп признан виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации по найму жилья в столице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Заметим, что нанесенный в результате неправомерных действий экс-нардепа ущерб возмещен в полном объеме», - заявили в САП.

Приговором суда назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти 1 год и штрафом в размере 17 тыс. грн. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

В САП добавили, что до вступления приговора в законную силу бывший нардеп обязуется перечислить 1,5 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины (проект UNITED24). Кроме того, на нужды ВСУ будет перечислено 1 003 000 грн, которые внесены за упомянутое лицо как залог.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

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