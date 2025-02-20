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Где оформить наследство, если последним местом жительства наследодателя является территория, на которой ведутся боевые действия

19:07, 20 февраля 2025
Особенности оформления наследства в условиях военного положения – ответы на актуальные вопросы.
Где оформить наследство, если последним местом жительства наследодателя является территория, на которой ведутся боевые действия
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило особенности оформления наследства в условиях военного положения.

Наследство – совокупность прав и обязанностей человека, переходящих к наследникам по закону или завещанию. Вынужденная миграция с территорий, на которых ведутся активные или возможные боевые действия или они временно оккупированы, в частности, обусловлена ​​сложными жизненными обстоятельствами, связанными с потерей жилья. Это вызывает необходимость организации процессов наследования на данных территориях. Поэтому важно понимать, как правильно действовать, чтобы подобные сделки имели юридически правильное оформление.

Куда следует обращаться для оформления наследства, если последним местом жительства наследодателя является территория, на которой ведутся активные боевые действия или временно оккупированная территория?

В период действия военного положения в Украине и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены заявления относительно наследства, совместного имущества супругов (бывших супругов) подаются нотариусу независимо от места открытия наследства в случае, если местом открытия наследства является населенный пункт:

– на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия,

– территория, на которой ведутся активные боевые действия,

– временно оккупированная РФ территория.

Если наследственное дело уже было заведено нотариусом по месту открытия наследства, однако эта территория временно оккупирована и доступ к делу отсутствует или можно обратиться к другому нотариусу?

Если наследство было открыто на отдельных территориях Украины до начала их временной оккупации, введение военного положения и в отношении которого наследственное дело было зарегистрировано в Наследственном реестре, но не было закончено, вследствие уничтожения наследственного дела или отсутствия доступа к месту его хранения в связи с временной оккупацией или ведением боевых действий. , продолжает производство такого наследственного дела из соответствующего заявления наследника.

Если нотариус, которым велось наследственное дело, прекратил деятельность и передал документы на хранение в государственный нотариальный архив, как можно получить свидетельство о праве на наследство?

По вопросам оформления наследственных прав наследник имеет право обратиться в государственную нотариальную контору или частный нотариус соответствующего нотариального округа.

В случае отсутствия в нотариальном округе работающих нотариусов наследственное дело передается для ведения частному нотариусу или конторе другого нотариального округа на основании приказа соответствующего территориального органа Министерства юстиции.

Что делать, если наследники не успели обратиться к нотариусу в течение шести месяцев из-за того, что смерть была зарегистрирована позже?

В период действия военного положения в Украине и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены в случае, если смерть физического лица зарегистрирована позже, чем через один месяц со дня смерти такого лица или дня, с которого она объявлена ​​умершим, сроки для принятия наследства исчисляются со дня государственной регистрации смерти лица.

При этом временем открытия наследства считается день смерти наследодателя или день, с которого наследодатель объявлен умершим, независимо от времени государственной регистрации смерти.

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