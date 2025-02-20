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Де оформити спадщину, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є територія, на якій ведуться бойові дії

19:07, 20 лютого 2025
Особливості оформлення спадщини в умовах воєнного стану — відповіді на актуальні запитання.
Де оформити спадщину, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є територія, на якій ведуться бойові дії
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості оформлення спадщини в умовах воєнного стану.

Спадщина – сукупність  прав та обов’язків людини, котрі переходять до спадкоємців за законом або заповітом. Вимушена міграція з територій, на яких ведуться активні чи можливі бойові дії або вони є тимчасово окупованими, зокрема зумовлена складними життєвими обставинами пов’язаними із втратою житла. Це викликає необхідність в організації процесів спадкування на даних територіях. Тож важливо розуміти, як правильно діяти, щоб подібні правочини мали юридично вірне оформлення.

Куди потрібно звертатись для оформлення спадщини, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована територія?

У період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування  заяви щодо спадщини, спільного майна подружжя (колишнього подружжя) подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини у випадку, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт:

– на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження,

– територія, на якій ведуться активні бойові дії,

– тимчасово окупована РФ територія.

Якщо спадкова справа вже була заведена нотаріусом за місцем відкриття спадщини, проте наразі ця територія тимчасово окупована і доступ до справи відсутній чи можна звернутись до іншого нотаріуса?

Якщо спадщина була відкрита на окремих територіях України до початку їх тимчасової окупації, введення воєнного стану та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, внаслідок знищення спадкової справи або відсутності доступу до місця її зберігання у зв’язку з тимчасовою окупацією чи веденням бойових дій, будь-який державний або приватний нотаріус, до якого звернувся спадкоємець для завершення спадкування, продовжує провадження такої спадкової справи на підставі відповідної заяви спадкоємця.

Якщо нотаріус, яким велася спадкова справа, припинив діяльність та передав документи на зберігання до державного нотаріального архіву як можна отримати свідоцтво про право на спадщину?

З питань оформлення спадкових прав спадкоємець має право звернутися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса відповідного нотаріального округу.

У разі відсутності у такому нотаріальному окрузі працюючих нотаріусів, спадкова справа передається для ведення приватному нотаріусу або конторі іншого нотаріального округу на підставі наказу відповідного територіального органу Міністерства юстиції.

Що робити якщо спадкоємці не встигли звернутись до нотаріуса протягом шести місяців через те, що смерть була зареєстрована пізніше?

У період дії воєнного стану в Україні та протягом двох років з дня його припинення або скасування у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи або дня, з якого її оголошено померлою, строки для прийняття спадщини обчислюються з дня державної реєстрації смерті особи.

При цьому часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця або день, з якого спадкодавця оголошено померлим, незалежно від часу державної реєстрації смерті.

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