Незаконное получение 613 000 грн компенсации за жилье: по делу экснардепа завершено следствие

Установлено, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев».

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу в отношении бывшего нардепа, подозреваемого в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает САП.

Так, 1 апреля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, занимающего руководящий пост в одном из районных советов, подозреваемого в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в столице.

На сегодняшний день по поручению прокурора детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы для ознакомления.

В рамках следствия установлено, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев». В результате с сентября 2016 по март 2019 года он незаконно получил более 613 тыс. грн компенсаций по аренде жилья.

Как известно, 12 февраля 2024 бывшему нардепу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В САП не называют фамилию подозреваемого, однако в СМИ предполагают, что, вероятно, речь идет о Виталие Барвиненко, который был в Верховной Раде как беспартийный самовыдвиженец, а сейчас возглавляет Одесский районный совет.

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