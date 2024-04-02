Судья Верховного Суда Виктор Пророк пожаловался на НАБУ в ВСП, назвав «промосковским заказом» запрос о количестве отработанного рабочего времени

Судья Верховного Суда Виктор Пророк считает запрос НАБУ относительно количества отработанных им рабочих дней «промосковским заказом» и подал жалобу в Высший совет правосудия.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк пожаловался на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Высший совет правосудия и назвал запрос Бюро относительно количества фактически отработанного им рабочего времени «промосковским заказом». Это следует из его жалобы в ВСП, опубликованной на сайте Рады.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро поинтересовалось у Верховного Суда вопросом, какое количество рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросило предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы.

Напомним, один из вопросов, озвученный во время собрания судей Кассационного гражданского суда ВС, касался остатков нерассмотренных дел за каждой палатой. В частности, в Третьей палате не способствовали тому, чтобы оперативно рассмотреть остатки дел, среди других проблем, замены судей. В том числе, как было озвучено на собрании, судья Виктор Пророк периодически освобождался от работы в связи с выполнением задач территориальной обороны. Это было основанием для того, чтобы частично Пророка заменяли 80 раз.

До мая 2022 года судья Виктор Пророк был в составе Большой Палаты Верховного Суда, где количественная нагрузка на судью меньше. Например, в 2023 году Большая Палата Верховного Суда рассмотрела 183, а в 2022 году – 198 дела с принятием решения по существу.

В 2022 году Виктор Пророк вновь претендовал в состав БП ВС, но тогда его не избрали.

Итак, НАБУ просило Верховный Суд предоставить информацию по следующим вопросам:

Проходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк военную службу в добровольческом формировании территориального общества (ДФТГ)? Если да, то какое это формирование и командиру какого батальона терробороны он подчиняется?

военную службу в добровольческом формировании территориального общества (ДФТГ)? Если да, то какое это формирование и командиру какого батальона терробороны он подчиняется? Предоставлял ли судья Виктор Пророк в Верховный Суд контракт добровольца терробороны, который должен был заключить в ДФТГ?

в Верховный Суд контракт добровольца терробороны, который должен был заключить в ДФТГ? Осуществляет ли Виктор Пророк дежурство или иным образом вовлекается в соответствующие задачи, находясь в ДФТГ? Если да, то с какого периода времени привлечен и какие имеются правовые основания (приказ, распоряжение и т.п.)?

дежурство или иным образом вовлекается в соответствующие задачи, находясь в ДФТГ? Если да, то с какого периода времени привлечен и какие имеются правовые основания (приказ, распоряжение и т.п.)? Также в НАБУ попросили сообщить все дни в течение 2022-2024 годов, когда судья Виктор Пророк , выполняя задачи ДФТГ, не находился на рабочем месяце в Верховном Суде.

, выполняя задачи ДФТГ, не находился на рабочем месяце в Верховном Суде. Также там попросили сообщить, производилась ли оплата труда судьи ВС Пророка за дни, когда он фактически не находился на рабочем месте и одновременно выполнял задачи ДФТГ.

Кроме того, в НАБУ попросили предоставить копии подтверждающих документов, касающихся этих вопросов – контракт, приказы, распоряжения, табели пребывания на работе за соответствующие месяцы, переписка с ДФТГ по этому поводу и т. п.

Со своей стороны Виктор Пророк подверг критике НАБУ и его директора за данный запрос, который касается оснований его отсутствия на работе. Впрочем, ответа на указанные вопросы Бюро в своем сообщении он не предоставил.

В жалобе в Высший совет правосудия он называет запрос НАБУ «выполнением какого-то промосковского заказа» с целью дискредитации его или Верховного Суда и «незаконного влияния и давления».

Отметим, что согласно декларации за 2022 год Виктор Пророк получил 3,3 миллиона гривен судейского вознаграждения.

За 2023 он указал примерно такую же сумму судейского вознаграждения – в общей сложности 3 314 249 грн, то есть, в среднем, если разделить на 12 месяцев, более 276 тысяч грн в месяц.

Помимо этого, согласно поданной им декларации, Виктор Пророк получил 20 100 грн. социальной выплаты от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат.

Кроме того, несколько дней назад Виктор Пророк сообщил, что полностью удалил Telegram, потому что «ночью москали пытались его сломать, уведомление пришло ночью, не удалось только из-за двойной аутентификации».

Автор: Наталья Мамченко

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