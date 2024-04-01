Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Луцке суд наказал женщину, которая в Telegram-канале публиковала места выдачи повесток: комментарий ВСУ

19:19, 1 апреля 2024
Администратор канала публиковала места выдачи повесток, а украинские военные дали совет боящимся прийти в ТЦК.
В Луцке суд наказал женщину, которая в Telegram-канале публиковала места выдачи повесток: комментарий ВСУ
Фото: ТСН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Луцке суд признал женщину, администрировавшую Telegram-канал с предупреждениями о местах выдачи повесток, виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области (дело №167/279/24).

Как известно, женщина вела канал еще с осени 2023 года, а с 28 января 2024 переименовала его в «Волынь погода». Там она публиковала краткие сообщения с указанием мест, где в городе выдавали повестки.

Следствие утверждает, что распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ведь это, мол, позволяет гражданам Украины избежать призыва на военную службу и создает препятствия для укомплектования войска.

На суде обвиняемая признала свою вину, поэтому суд утвердил соглашение о признании виновности, которое она заключила с прокурором.

Также суд принял назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока продолжительностью в 2 года не совершит нового преступления и исполнит возложенные на нее обязанности.

Так, она вынуждена в течение двух лет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган, а также не менять место жительства и не выезжать за границу без его разрешения.

Как известно, функционирование канала было прекращено правоохранительными органами.

«Деятельность этого и подобных Telegram-каналов препятствует законной деятельности ВСУ и других военных формирований, поэтому рекомендуем не создавать подобные каналы и не способствовать их функционированию», - говорится в последнем сообщении на канале.

В оперативном командовании «Запад» решили обратиться к тем, кто боится и не приходит в ТЦК.

«В ВСУ есть много вакансий, где можно быть полезным: от юристов до айтишников. Всем будет работа», – говорится в сообщении.

Также военные предложили людям найти себе должность по специальности и взять для этого отношение. После этого желающих должны мобилизовать в избранной части и заранее оговоренной должности.

Военные напомнили, что защита государства является конституционной обязанностью каждого гражданина. А всех, кто будет бороться мобилизации, будет ждать наказания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва