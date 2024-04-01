В Луцке суд наказал женщину, которая в Telegram-канале публиковала места выдачи повесток: комментарий ВСУ

Администратор канала публиковала места выдачи повесток, а украинские военные дали совет боящимся прийти в ТЦК.

Фото: ТСН

В Луцке суд признал женщину, администрировавшую Telegram-канал с предупреждениями о местах выдачи повесток, виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области (дело №167/279/24).

Как известно, женщина вела канал еще с осени 2023 года, а с 28 января 2024 переименовала его в «Волынь погода». Там она публиковала краткие сообщения с указанием мест, где в городе выдавали повестки.

Следствие утверждает, что распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ведь это, мол, позволяет гражданам Украины избежать призыва на военную службу и создает препятствия для укомплектования войска.

На суде обвиняемая признала свою вину, поэтому суд утвердил соглашение о признании виновности, которое она заключила с прокурором.

Также суд принял назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока продолжительностью в 2 года не совершит нового преступления и исполнит возложенные на нее обязанности.

Так, она вынуждена в течение двух лет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган, а также не менять место жительства и не выезжать за границу без его разрешения.

Как известно, функционирование канала было прекращено правоохранительными органами.

«Деятельность этого и подобных Telegram-каналов препятствует законной деятельности ВСУ и других военных формирований, поэтому рекомендуем не создавать подобные каналы и не способствовать их функционированию», - говорится в последнем сообщении на канале.

В оперативном командовании «Запад» решили обратиться к тем, кто боится и не приходит в ТЦК.

«В ВСУ есть много вакансий, где можно быть полезным: от юристов до айтишников. Всем будет работа», – говорится в сообщении.

Также военные предложили людям найти себе должность по специальности и взять для этого отношение. После этого желающих должны мобилизовать в избранной части и заранее оговоренной должности.

Военные напомнили, что защита государства является конституционной обязанностью каждого гражданина. А всех, кто будет бороться мобилизации, будет ждать наказания.

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