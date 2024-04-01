У Луцьку суд покарав жінку, яка в Telegram-каналі публікувала місця видачі повісток: коментар ЗСУ

Адміністраторка каналу публікувала місця видачі повісток, а українські військові дали пораду тим, хто боїться прийти в ТЦК.

Фото: ТСН

У Луцьку суд визнав жінку, що адмініструвала Telegram-канал з попередженнями про місця видачі повісток, винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області (справа №167/279/24).

Як відомо, жінка вела канал ще з осені 2023 року, а з 28 січня 2024 року перейменувала його на «Волинь погода». Там вона публікувала короткі повідомлення з вказівкою на місця, де в місті видавали повістки.

Слідство стверджує, що, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, жінка перешкоджала законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Адже це, мовляв, надає можливість громадянам України уникнути призову на військову службу та створює перепони для укомплектування війська.

На суді обвинувачена визнала свою провину, тож суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором.

Також суд ухвалив призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнив жінку від його відбування за умови, що вона протягом іспитового терміну тривалістю у 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Так, вона змушена протягом двох років періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу, а також не змінювати місце проживання та не виїжджати за кордон без його дозволу.

Як відомо, функціонування каналу припинили правоохоронні органи.

«Діяльність цього та подібних Telegram-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню», — йдеться в останньому повідомленні на каналі.

В оперативному командуванні «Захід» вирішили звернутися до тих, хто боїться і не приходить до ТЦК.

«У ЗСУ є багато вакансій, де можна бути корисним: від юристів до айтішників. Усім буде робота», - йдеться в повідомленні.

Також військові запропонували людям знайти собі посаду згідно зі спеціальністю і взяти для цього ставлення. Після цього охочих мають мобілізувати в обраній частині та на заздалегідь обумовленій посаді.

Військові нагадали, що захист держави є конституційним обов'язком кожного громадянина. А на всіх, хто боротиметься мобілізації, чекатиме покарання.

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