Одержав 613 000 грн компенсації за житло: екснардеп Барвіненко визнав вину у справі про зловживання владою

ВАКС затвердив угоду про визнання вини екснардепа у справі щодо зловживання владою.

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У четвер, 20 лютого, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві не називають прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Віталія Барвіненка.

«Відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зауважимо, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі», - заявили у САП.

Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

У САП додали, що до набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 003 000 грн, які внесені за згадану особу як застава.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

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