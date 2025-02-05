Общественный совет при Нацсовете обеспокоен невозможностью бронирования отдельных медиа и обратился к Кабмину – Нацсовет

В Нацсовете, осуществляющем регулирование медиа, сообщили, что общественный совет обратился к Кабмину, МКИП и профильному комитету по проблемам с бронированием отдельных медиа

Источник фото: nrada.gov.ua

Общественный совет, действующий при Национальном совете по телевидению и радиовещанию, то есть органе, осуществляющем регулирование субъектов в сфере медиа в Украине, на заседании 4 февраля рассмотрел несколько актуальных вопросов отрасли медиа.

В частности, как сообщили в Нацсовете, общественный совет обеспокоен невозможностью бронирования работников отрасли.

Совещательный орган решил обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, который возглавляет Никита Потураев, Кабинет Министров, Министерство культуры и стратегических коммуникаций с письмом о ситуации, которая пока не позволяет отнести отдельные предприятия к объектам критической инфраструктуры и бронировать специалистов из области медиа, а также проинформировать об этом Национальный совет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть общественных организаций в связи с получением этой донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%. Некоторые организации, например ОО «Интерньюз-Украина», фигурируют сразу в нескольких программах в разных ролях.

В Украине функционирует немало программ Агентства США USAID, связанных с медиа, исследованием общественного мнения и политических процессов.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это программа «Медийная программа в Украине». Стоимость программы – 75 млн долларов США. Программа была рассчитана до сентября 2025 года.

Исполнитель – Internews Network (Интерньюс Нетворк)

Бенефициар – Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины

Реципиенты (получатели):

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

ОО «Интерньюз-Украина»

ОО «Институт демократии им. Пилипа Орлика»

ОО «Институт массовой информации»

ОО «Детектор Медиа»

ОО «Общественное телевидение»

ОО «Украинская правда»

ОО «Институт развития региональной печати»

ОО «ТОМ 14»

ОО «Общественное радио»

ОО «Центр демократии и верховенства права»

ООО «ЗН УА» (Зеркало недели – прим. ред.)

АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины»

ООО «Информационное агентство «Лигабизнесинформ»

ОО «Украинское Телевидение Торонто»

ВОО «Комиссия по журналистской этике»

ООО «БАБЕЛЬ»

Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»

ООО «Голдберри»

ГО «ГВАРА МЕДИА»

ОО «МЕДИАГРУППА» НАКИПЕЛО. РАДИО»

ОО «АГЕНТСТВО МЕДИЙНЫХ РЕШЕНИЙ» и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

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