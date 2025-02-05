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В суде снова сломали диск с доказательствами и разорвали том уголовного дела — подозревают осужденного

07:35, 5 февраля 2025
Осужденный обвинил в повреждении материалов дела судью и в подробностях рассказал о «действиях» судьи в своей апелляционной жалобе.
В суде снова сломали диск с доказательствами и разорвали том уголовного дела — подозревают осужденного
Здание Франковского райсуда Львова, источник фото Судебная власть
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Очередной инцидент с повреждением DVD-диска с доказательствами в уголовном деле зафиксирован в украинских судах.

В этот раз о повреждении диска с видеозаписью осмотра места происшествия, а также о частичном уничтожении протокола задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, сообщила судья Франковского районного суда Львова Юлия Маркив.

Как сообщила судья в Высший совет правосудия, в прошлом году у нее в производстве находилось уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 186 (покушение на совершение преступления – грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса.

В данном уголовном деле Юлия Маркив 26 декабря 2024 года вынесла обвинительный приговор.  

31 декабря уголовное дело было передано в канцелярию Франковского райсуда города Львова, где оно было принято без каких-либо замечаний.

А уже 1 января 2025 года в адрес суда поступило ходатайство осужденного об ознакомлении с материалами уголовного дела.

После соответствующего разрешения гражданин под конвоем был доставлен в суд, где ему была предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Однако при проверке материалов дела после ознакомления с ним осужденного, ответственный сотрудник аппарата суда обнаружил отсутствие листа первого тома уголовного дела (протокол задержания) и повреждение диска DVD, который находился в третьем томе дела.

При этом 27 января 2025 года в суд поступила апелляционная жалоба осужденного, в которой он подробно рассказал о том, что это якобы судья Юлия Маркив намеренно повредила DVD и протокол задержания «для сокрытия преступления, совершенного работниками полиции».

По мнению гражданина, суд апелляционной инстанции теперь должен отменить обвинительный приговор суда первой инстанции.

По мнению судьи Юлии Маркив, действия осужденного и его обвинения в адрес судьи это не что иное, как вмешательство в деятельность судьи, которое требует реакции в рамках Уголовного кодекса.

Отметим, что за последние пять месяцев это уже четвертый случай повреждения в судах дисков с зафиксированными на них важными доказательствами в уголовных делах.

Ранее подобные инциденты фиксировались в Ивано-Франковской области, Одессе и городе Кривой Рог.

Автор: Вячеслав Хрипун

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