Засуджений звинуватив у пошкодженні матеріалів справи суддю та в подробицях розповів про «дії» судді в апеляційній скарзі.

Будівля Франківського райсуду міста Львова, джерело фото Судова влада

Черговий інцидент з пошкодженням DVD-диску з доказами у кримінальній справі зафіксований в українських судах.

На цей раз про пошкодження диску з відеозаписом огляду місця події, а також часткове знищення протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, повідомила суддя Франківського районного суду міста Львова Юлія Марків.

Як повідомила суддя до Вищої ради правосуддя, у минулому році у неї в провадженні знаходилася кримінальна справа стосовно громадянина, який обвинувачувався у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 186 (замах на вчинення злочину – грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу.

У вказаній кримінальній справі Юлія Марків 26 грудня 2024 року ухвалила обвинувальний вирок.

31 грудня кримінальна справа була передана до канцелярії Франківського райсуду міста Львова, де була прийнята без жодних зауважень.

А вже 1 січня 2025 року на адресу суду надійшло клопотання засудженого про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Після надання відповідного дозволу громадянин під конвоєм був доставлений в суд, де йому була надана можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Однак, при перевірці матеріалів справи після ознайомлення з нею засудженого, відповідальний працівник апарату суду виявив відсутність аркушу першого тому кримінальної справи (протокол затримання особи) та пошкодження диску DVD, який знаходився у третьому томі справи.

При цьому 27 січня 2025 року у суд надійшла апеляційна скарга засудженого, в якій він детально розповів про те, що це нібито суддя Юлія Марків навмисно пошкодила DVD та протокол затримання «для приховання злочину, скоєного працівниками поліції».

Відтак, на думку громадянина, суд апеляційної інстанції тепер повинен скасувати обвинувальний вирок суду першої інстанції.

На думку судді Юлії Марків, дії засудженого та його звинувачення на адресу судді є нічим іншим, як втручанням в діяльність судді, що потребує реакції у межах Кримінального кодексу.

Зазначимо, що за останні п’ять місяців це вже четвертий випадок пошкодження в судах диску з фіксацією важливих доказів у кримінальних справах.

Раніше подібні інциденти фіксувалися у Івано-Франківській області, Одесі та в місті Кривій Ріг.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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