Рахункова палата збільшить чисельність працівників в рамках реформи, яка передбачає збільшення окладів у Рахунковій палаті

У Рахунковій палаті погоджено граничну чисельність апарату на наступні три роки. Відповідне рішення Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив ухвалив на виконання змін до закону «Про Рахункову палату». Про це повідомили у Рахунковій палаті.
Так, гранична чисельність апарату Рахункової палати складатиме:
Визначення граничної чисельності персоналу дає змогу розпочати переведення фахівців на посади державних аудиторів, як вимагає оновлений Закон.
Також Рахункова палата затвердила нормативні документи, необхідні для проведення оцінювання фахівців Рахункової палати та їх переведення на посади державних аудиторів. Зокрема затверджено:
Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати (законопроект 10044-д), передбачивши, що її новий склад будуть вибирати з вирішальним голосом іноземних експертів.
При цьому було вирішено майже вдвічі підвищити оклади в Рахунковій палаті. Так, посадовий оклад голови Рахункової палати вже буде складати не 30 прожиткових мінімумів, як зараз, а 55. До того ж, за місцезнаходження у Києві буде застосовано коефіцієнт в 1,2. Тобто, якщо брати до уваги «загальний» прожитковий мінімум в 3028 грн, «голий» оклад очільника РП з урахуванням «столичного» коефіцієнта має складати 199 848 грн.
Крім того, новий закон передбачає різні види доплат.
Так, заробітна плата членів Рахункової палати, Секретаря Рахункової палати, його заступника, державних аудиторів та радників членів Рахункової палати складається з:
Установлюються такі посадові оклади працівників Рахункової палати відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:
Крім того, посадові оклади відповідних працівників Рахункової палати та її апарату з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.
Також передбачено, що працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 15%, більше 5 років – 20%, більше 10 років – 30%, більше п'ятнадцяти років – 40%, більше 20 років – 50% відсотків, більше 25 років – 60%, більше 30 років – 70%, більше 35 років – 80% посадового окладу.
Працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», – 10% посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 5% посадового окладу.
Таким чином, звичайний член Рахункової палати без адмінпосади, який працює у столиці отримає 174 412 грн посадового окладу, а якщо має стаж більше 35 років, також доплату 116 275 грн, крім того, він може отримати ще премію у розмірі до 43 603 грн і доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч грн. Тобто, загалом – 348 790 грн на місяць.
До того же, членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Секретарю Рахункової палати, його заступнику, державним аудиторам та радникам членів Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Автор: Наталя Мамченко
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