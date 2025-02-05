Рахункова палата збільшить чисельність працівників в рамках реформи, яка передбачає збільшення окладів у Рахунковій палаті

Закон про реформу Рахункової палати також передбачає збільшення оплати праці її співробітників

Джерело фото: rp.gov.ua

У Рахунковій палаті погоджено граничну чисельність апарату на наступні три роки. Відповідне рішення Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив ухвалив на виконання змін до закону «Про Рахункову палату». Про це повідомили у Рахунковій палаті.

Так, гранична чисельність апарату Рахункової палати складатиме:

у 2025 році – 702 одиниці;

у 2026 році – 839 одиниць;

з 2027 року – 989 одиниць.

Визначення граничної чисельності персоналу дає змогу розпочати переведення фахівців на посади державних аудиторів, як вимагає оновлений Закон.

Також Рахункова палата затвердила нормативні документи, необхідні для проведення оцінювання фахівців Рахункової палати та їх переведення на посади державних аудиторів. Зокрема затверджено:

профілі компетенцій на посади державних аудиторів;

кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності державних аудиторів;

перелік документів, які засвідчують рівень професійних знань, необхідних для зайняття посади держаудитора;

порядок конкурсного відбору на посади держаудиторів;

порядок призначення на посади держаудиторів;

порядки обчислення стажу роботи працівників Рахункової палати різних категорій.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати (законопроект 10044-д), передбачивши, що її новий склад будуть вибирати з вирішальним голосом іноземних експертів.

При цьому було вирішено майже вдвічі підвищити оклади в Рахунковій палаті. Так, посадовий оклад голови Рахункової палати вже буде складати не 30 прожиткових мінімумів, як зараз, а 55. До того ж, за місцезнаходження у Києві буде застосовано коефіцієнт в 1,2. Тобто, якщо брати до уваги «загальний» прожитковий мінімум в 3028 грн, «голий» оклад очільника РП з урахуванням «столичного» коефіцієнта має складати 199 848 грн.

Крім того, новий закон передбачає різні види доплат.

Так, заробітна плата членів Рахункової палати, Секретаря Рахункової палати, його заступника, державних аудиторів та радників членів Рахункової палати складається з:

посадового окладу;

доплати за вислугу років;

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).

Установлюються такі посадові оклади працівників Рахункової палати відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:

Голова Рахункової палати – 55 (тобто, 166,5 тисяч грн, якщо виходити з ПМ в 3028 грн без врахування коефіцієнта 1,2 за знаходження в столиці);

заступник Голови Рахункової палати – 50 (тобто, 151,4 тисяч грн);

інший член Рахункової палати – 48 (тобто, 145,3 тисячі грн);

Секретар Рахункової палати – 40;

заступник Секретаря Рахункової палати – 36;

директор департаменту аудиту, начальник територіального підрозділу Рахункової палати – 35;

заступник директора департаменту аудиту, заступник начальника територіального підрозділу Рахункової палати – 32;

начальник управління аудиту, державний аудитор І рангу – 30;

державний аудитор ІІ рангу – 28;

заступник начальника управління аудиту – 27 тощо.

Крім того, посадові оклади відповідних працівників Рахункової палати та її апарату з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.

Також передбачено, що працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 15%, більше 5 років – 20%, більше 10 років – 30%, більше п'ятнадцяти років – 40%, більше 20 років – 50% відсотків, більше 25 років – 60%, більше 30 років – 70%, більше 35 років – 80% посадового окладу.

Працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», – 10% посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 5% посадового окладу.

Таким чином, звичайний член Рахункової палати без адмінпосади, який працює у столиці отримає 174 412 грн посадового окладу, а якщо має стаж більше 35 років, також доплату 116 275 грн, крім того, він може отримати ще премію у розмірі до 43 603 грн і доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч грн. Тобто, загалом – 348 790 грн на місяць.

До того же, членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Секретарю Рахункової палати, його заступнику, державним аудиторам та радникам членів Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Автор: Наталя Мамченко

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