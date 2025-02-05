Счетная палата увеличит численность работников в рамках реформы, которая предусматривает увеличение окладов в Счетной палате

В Счетной палате согласована предельная численность аппарата на следующие три года. Соответствующее решение Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал на выполнение изменений в закон «О Счетной палате». Об этом сообщили в Счетной палате.
Так, предельная численность аппарата Счетной палаты составит:
Определение предельной численности персонала позволяет начать перевод специалистов на должности государственных аудиторов, как требует обновленный Закон.
Также Счетная палата утвердила нормативные документы, необходимые для проведения оценки специалистов Счетной палаты и их перевода на должность государственных аудиторов. В частности, утверждены:
Напомним, 30 октября Верховная Рада приняла закон о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д), предусмотрев, что ее новый состав будут выбирать с решающим голосом иностранных экспертов.
При этом было решено почти вдвое повысить оклады в Счетной палате. Так, должностной оклад председателя Счетной палаты уже будет составлять не 30 прожиточных минимумов, как сейчас, а 55. К тому же за местонахождение в Киеве будет применен коэффициент в 1,2. То есть, если брать в расчет «общий» прожиточный минимум в 3028 грн, «голый» оклад руководителя СП с учетом «столичного» коэффициента должен составлять 199 848 грн.
Кроме того, новый закон предусматривает разные виды доплат.
Так, согласно принятому в целом законопроекту 10044-д, заработная плата членов Счетной палаты, секретаря Счетной палаты, его заместителя, государственных аудиторов и советников членов Счетной палаты состоит из:
Устанавливаются следующие должностные оклады работников Счетной палаты в соответствии с размером прожиточного минимума, установленным для трудоспособных лиц на 1 января календарного года:
Кроме того, должностные оклады соответствующих работников Счетной палаты и ее аппарата с местонахождением в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.
Также предусмотрено, что работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в размере: при наличии стажа работы до 5 лет – 15%, более 5 лет – 20%, более 10 лет – 30%, более пятнадцати лет – 40%, более 20 лет – 50% процентов, более 25 лет – 60%, более 30 лет – 70%, более 35 лет – 80% должностного оклада.
Работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за работу, предусматривающая доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно» – 10% должностного оклада; сведения и их носители, имеющие степень секретности «секретно» – 5% должностного оклада.
Таким образом, обычный член Счетной палаты без админдолжности, работающий в столице, получит 174 412 грн должностного оклада, а если имеет стаж более 35 лет, также доплату 116 275 грн, кроме того, он может получить еще премию в размере до 43 603 грн и доплату за работу с гостайной 14,5 тысяч грн. То есть в общей сложности – 348 790 грн в месяц.
К тому же членам Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней с выплатой денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы.
Секретарю Счетной палаты, его заместителю, государственным аудиторам и советникам членов Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия в размере среднемесячной заработной платы.
Автор: Наталя Мамченко
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