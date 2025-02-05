Счетная палата увеличит численность работников в рамках реформы, которая предусматривает увеличение окладов в Счетной палате

Закон о реформе Счетной палаты также предусматривает увеличение оплаты труда ее сотрудников.

Источник фото: rp.gov.ua

В Счетной палате согласована предельная численность аппарата на следующие три года. Соответствующее решение Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал на выполнение изменений в закон «О Счетной палате». Об этом сообщили в Счетной палате.

Так, предельная численность аппарата Счетной палаты составит:

в 2025 году – 702 единицы;

в 2026 году – 839 единиц;

с 2027 года – 989 единиц.

Определение предельной численности персонала позволяет начать перевод специалистов на должности государственных аудиторов, как требует обновленный Закон.

Также Счетная палата утвердила нормативные документы, необходимые для проведения оценки специалистов Счетной палаты и их перевода на должность государственных аудиторов. В частности, утверждены:

профили компетенций на должности государственных аудиторов;

квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности государственных аудиторов;

перечень документов, удостоверяющих уровень профессиональных знаний, необходимых для занятия должности госаудитора;

порядок конкурсного отбора на должности госаудиторов;

порядок назначения на должности госаудиторов;

порядки исчисления стажа работы работников Счетной палаты разных категорий.

Напомним, 30 октября Верховная Рада приняла закон о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д), предусмотрев, что ее новый состав будут выбирать с решающим голосом иностранных экспертов.

При этом было решено почти вдвое повысить оклады в Счетной палате. Так, должностной оклад председателя Счетной палаты уже будет составлять не 30 прожиточных минимумов, как сейчас, а 55. К тому же за местонахождение в Киеве будет применен коэффициент в 1,2. То есть, если брать в расчет «общий» прожиточный минимум в 3028 грн, «голый» оклад руководителя СП с учетом «столичного» коэффициента должен составлять 199 848 грн.

Кроме того, новый закон предусматривает разные виды доплат.

Так, согласно принятому в целом законопроекту 10044-д, заработная плата членов Счетной палаты, секретаря Счетной палаты, его заместителя, государственных аудиторов и советников членов Счетной палаты состоит из:

должностного оклада;

доплаты за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Устанавливаются следующие должностные оклады работников Счетной палаты в соответствии с размером прожиточного минимума, установленным для трудоспособных лиц на 1 января календарного года:

Председатель Счетной палаты – 55 (т.е. 166,5 тысяч грн, если исходить из ПМ в 3028 грн без учета коэффициента 1,2 за нахождение в столице);

заместитель председателя Счетной палаты – 50 (т.е. 151,4 тысячи грн);

другой член Счетной палаты – 48 (т.е. 145,3 тысячи грн);

Секретарь Счетной палаты – 40;

заместитель Секретаря Счетной палаты – 36;

директор департамента аудита, начальник территориального подразделения Счетной палаты – 35;

заместитель директора департамента аудита, заместитель начальника территориального подразделения Счетной палаты – 32;

начальник управления аудита, государственный аудитор І ранга – 30;

государственный аудитор ІІ ранга – 28;

заместитель начальника управления аудита – 27 и т. д.

Кроме того, должностные оклады соответствующих работников Счетной палаты и ее аппарата с местонахождением в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

Также предусмотрено, что работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в размере: при наличии стажа работы до 5 лет – 15%, более 5 лет – 20%, более 10 лет – 30%, более пятнадцати лет – 40%, более 20 лет – 50% процентов, более 25 лет – 60%, более 30 лет – 70%, более 35 лет – 80% должностного оклада.

Работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за работу, предусматривающая доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно» – 10% должностного оклада; сведения и их носители, имеющие степень секретности «секретно» – 5% должностного оклада.

Таким образом, обычный член Счетной палаты без админдолжности, работающий в столице, получит 174 412 грн должностного оклада, а если имеет стаж более 35 лет, также доплату 116 275 грн, кроме того, он может получить еще премию в размере до 43 603 грн и доплату за работу с гостайной 14,5 тысяч грн. То есть в общей сложности – 348 790 грн в месяц.

К тому же членам Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней с выплатой денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Секретарю Счетной палаты, его заместителю, государственным аудиторам и советникам членов Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Автор: Наталя Мамченко

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