Громадська рада при Нацраді занепокоєна неможливістю бронювання окремих медіа і звернулася до Кабміну – Нацрада

У Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що громадська рада завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа

Джерело фото: nrada.gov.ua

Громадська рада, що діє при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, тобто органі, який здійснює регулювання суб’єктів у сфері медіа в Україні, на засіданні 4 лютого розглянула кілька актуальних питань галузі медіа.

Зокрема, як повідомили у Нацраді, громадська рада занепокоєна неможливістю бронювання працівників галузі.

Дорадчий орган вирішив звернутися до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який очолює Микита Потураєв, Кабінету Міністрів, Міністерства культури та стратегічних комунікацій з листом про ситуацію, яка наразі не дає можливості зарахувати окремі підприємства до об’єктів критичної інфраструктури та бронювати фахівців із галузі медіа, а також поінформувати про це Національну раду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина громадських організацій у зв’язку із отриманням донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.

В Україні функціонує чимало програм Агентства США USAID, які були пов’язані з медіа, дослідженням громадської думки і політичних процесів.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», це програма «Медійна програма в Україні». Вартість програми – 75 млн доларів США. Програма була розрахована до вересня 2025 року.

Виконавець – Internews Network (Інтерньюс Нетворк)

Бенефіціар – Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Реципієнти (отримувачі):

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ГО «Інтерньюз-Україна»

ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика»

ГО «Інститут Масової Інформації»

ГО «Детектор Медіа»

ГО «Громадське телебачення»

ГО «Українська правда»

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»

ГО «ТОМ 14»

ГО «Громадське радіо»

ГО «Центр демократії та верховенства права»

ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.)

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ»

ГО «Українське Телебачення Торонто»

ВГО «Комісія з журналістської етики»

ТОВ «БАБЕЛЬ»

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

ТОВ «Голдберрі»

ГО «ҐВАРА МЕДІА»

ГО «МЕДІАГРУПА «НАКИПІЛО. РАДІО»

ГО «АГЕНЦІЯ МЕДІЙНИХ РІШЕНЬ» тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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