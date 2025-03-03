МВФ приветствовал принятие закона о создании нового административного суда в Украине как части выполнения программы финансирования

В МВФ отметили, что принятие Верховной Радой закона о создании нового административного суда – СОАС и СААС – является важным элементом выполнения Украиной программы.

Фото: Нацбанк

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В Международном валютном фонде подчеркнули важность принятия Верховной Радой закона о создании нового высшего административного суда в Украине.

Напомним, что Верховная Рада 26 февраля приняла в целом закон об основах создания Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Речь идет о законопроекте 12368-1, правки к которому обсуждались в полупустом зале, а ко второму чтению он был полностью переписан.

«Независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных учреждений должны и дальше укрепляться. Принятие парламентом на этой неделе закона о создании Высшего административного суда, который является важным элементом программы, является значительным шагом в этом направлении. Быстрое вступление этого закона в силу откроет путь к оперативному созданию суда», – отметили в МВФ.

Напомним, персонал Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) на сумму 15,5 миллиарда долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса ожидается, что Украина получит около 0,4 миллиарда долларов США, что доведет общий объем выплат по программе до 10,1 миллиарда долларов США.

Как отметили в МВФ, «повестка дня структурных реформ продолжает продвигаться вперед: семь структурных маяков были выполнены, еще один – с задержкой, а также зафиксированы сильные обязательства по дальнейшим ключевым реформам».

Там добавили, что «перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку война продолжает наносить значительный ущерб населению, экономике и инфраструктуре Украины. Несмотря на сложные условия, программа остается на правильном пути благодаря критически важной внешней поддержке».

Напомним, команда МВФ во главе с Гэвином Греем провела переговоры с властями Украины в Киеве и Варшаве в период с 20 по 28 февраля по вопросу седьмого пересмотра четырехлетнего соглашения EFF. После завершения обсуждений Грей отметил, что все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря были достигнуты, а также зафиксирован важный прогресс в структурных реформах, рассматриваемых в этом обзоре.

По его словам, отражая пересмотренный профиль потребностей платежного баланса в 2025 году, Украина запросила изменение графика доступа к финансированию по программе EFF, перенося финансирование от МВФ на будущие пересмотры, тогда как общий объем программы остается неизменным.

Он отметил, что бюджет на 2025 год предусматривает дефицит (без учета грантов) на уровне 19,6% ВВП и остается основной опорой фискальной политики в этом году. Он включает дополнительные поступления от повышения акцизов на табак, и реализация этого налогового изменения является требованием для завершения пересмотра. Финансирование значительного бюджетного дефицита потребует существенной и своевременной внешней поддержки, в частности в рамках инициативы G7 ERA для поддержки макроэкономической стабильности.

Реагирование на высокие бюджетные риски потребует готовности к компенсационным мерам, в частности всесторонним, устойчивым и эффективным мерам по увеличению доходов и ускоренной реализации Национальной стратегии доходов Украины (NRS).

Восстановление среднесрочной фискальной устойчивости требует решительной реализации реформ по мобилизации внутренних доходов, борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению инвестиционного климата.

Налоговые реформы также должны сопровождаться улучшением налогового администрирования с продолжением реформ в Государственной таможенной службе и Государственной налоговой службе.

Ожидается, что представление в парламент в июне бюджетной декларации на 2026-2028 годы станет важной возможностью для определения контекста и стратегических целей среднесрочной фискальной политики.

«Учитывая риски роста инфляции, недавние повышения учетной ставки НБУ являются оправданными. Дальнейшие действия могут быть необходимыми, если инфляция продолжит расти или инфляционные ожидания ухудшатся. Обменный курс должен все больше выполнять функцию амортизатора шоков. Поддержка адекватного уровня резервов остается приоритетом, особенно с учетом рисков для экономических перспектив», – добавили в МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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