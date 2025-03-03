Финляндия принимает участие в разработке мирного плана по Украине — Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал итоги лондонского саммита 2 марта. По его словам, на встрече были сделаны важные шаги вперед по вопросу поддержки Украины и будущего мирного урегулирования.
Он назвал ключевые аспекты, согласованные участниками саммита:
Стубб в комментарии телерадиокомпании YLE сообщил, что на данном этапе разработкой мирного плана займутся Украина, Великобритания и Франция. В то же время, Финляндия присоединится к этому процессу вместе с Норвегией, однако конкретные механизмы ее участия пока не определены.
"В ближайшие дни мы проведем переговоры с Украиной", – отметил Стубб.
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