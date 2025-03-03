Финляндия принимает участие в разработке мирного плана по Украине — Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Финляндия и Норвегия принимают участие в поддержке подготовки мирного плана по завершению войны.

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Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал итоги лондонского саммита 2 марта. По его словам, на встрече были сделаны важные шаги вперед по вопросу поддержки Украины и будущего мирного урегулирования.

Он назвал ключевые аспекты, согласованные участниками саммита:

главная цель всех участников – прекратить войну.

необходимо продолжать оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь.

мирный процесс нуждается в четком плане.

Стубб в комментарии телерадиокомпании YLE сообщил, что на данном этапе разработкой мирного плана займутся Украина, Великобритания и Франция. В то же время, Финляндия присоединится к этому процессу вместе с Норвегией, однако конкретные механизмы ее участия пока не определены.

"В ближайшие дни мы проведем переговоры с Украиной", – отметил Стубб.

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