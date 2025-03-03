Фінляндія бере участь у розробці мирного плану щодо України — Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що Фінляндія і Норвегія беруть участь у підтримці підготовки мирного плану щодо завершення війни.

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Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував підсумки лондонського саміту 2 березня. За його словами, на зустрічі було зроблено важливі кроки вперед у питанні підтримки України та майбутнього мирного врегулювання.

Він назвав ключові аспекти, які були погоджені учасниками саміту:

головна мета всіх учасників – припинити війну.

необхідно продовжувати надавати Україні військову, політичну та економічну допомогу.

мирний процес потребує чіткого плану.

Стубб у коментарі телерадіокомпанії YLE повідомив, що на даному етапі розробкою мирного плану займуться Україна, Велика Британія та Франція. Водночас Фінляндія долучиться до цього процесу разом із Норвегією, проте конкретні механізми її участі поки що не визначені.

"У найближчі дні ми проведемо переговори з Україною", – зазначив Стубб.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України. Також він додав, що Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні.

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