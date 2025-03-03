ДБР відкрило кримінальне провадження після ракетного удару по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині

За фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону відкрили кримінальне провадження.

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У Державному бюро розслідувань повідомили, що відкрили кримінальне провадження після російського ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області.

«Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині», - вказали там.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події, а на місце трагедії виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Перед цим Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий пообіцяв найсуворіше покарання за трагедію на полігоні.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару.

На жаль, є загиблі та поранені.

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