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ГБР открыло уголовное производство после ракетного удара по полигону ЗСУ на Днепропетровщине

13:22, 3 марта 2025
По факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону открыли уголовное производство.
ГБР открыло уголовное производство после ракетного удара по полигону ЗСУ на Днепропетровщине
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В Государственном бюро расследований сообщили, что открыли уголовное производство после российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области.

«Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону на Днепропетровщине», – указано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия, а на место трагедии выехала специальная объединенная группа правоохранителей.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Перед этим Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый пообещал самое строгое наказание за трагедию на полигоне.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара.

К сожалению, есть погибшие и раненые.

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война ГБР

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