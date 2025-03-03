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Судья Константин Пащенко временно отстранен от осуществления правосудия

14:24, 3 марта 2025
Судья Окружного административного суда города Киева Константин Пащенко временно отстранен от осуществления правосудия.
Судья Константин Пащенко временно отстранен от осуществления правосудия
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Судья Окружного административного суда города Киева Константин Пащенко временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом информирует ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 3 марта 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 3 марта 2025 года, судья Окружного административного суда города Киева Пащенко Константин Сергеевич отстранен от осуществления правосудия.

«В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения», — указывает ВСП.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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ОАСК Окружной админсуд

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