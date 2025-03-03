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Как определяется происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке

17:07, 3 марта 2025
Юридическая связь ребенка с родителями оформляется через официальную запись о рождении и удостоверяется свидетельством о рождении.
Как определяется происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет, как определяется происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке.

Украинское законодательство поддерживает равноправие в общественных отношениях, в том числе в вопросах, касающихся родителей и детей, независимо от того, рождены они в браке или вне его. Каждый ребенок имеет равные права, если его родственная связь подтверждена надлежащим образом. Ведь, согласно Семейному кодексу, семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным принципам общества.

Юридическая связь между ребенком и его родителями устанавливается на основе официальной записи о рождении и подтверждается свидетельством о рождении.

Если родители не состоят в браке между собой, происхождение ребенка от матери определяется на основании одного из документов, предусмотренных Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, среди которых:

  • медицинское заключение о рождении;
  • медицинское свидетельство о рождении;
  • медицинский документ, выданный компетентным органом другой страны, подтверждающий факт рождения, надлежащим образом легализованный и т. д.

Происхождение ребенка от отца определяется на основании совместного заявления родителей о государственной регистрации рождения. В иных случаях для возникновения общих прав и обязанностей между родителями и ребенком необходимо судебное решение, которое будет основываться на медицинских документах, подтверждающих родственную связь.

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Способы обеспечения могут быть разными, если родители проживают отдельно: в денежной или натуральной форме – это определяется по договоренности между взрослыми. Законодатель устанавливает лишь минимальный размер такого содержания, который является одинаковым для детей, рожденных как в браке, так и вне его.

В Гражданском кодексе Украины все дети наследодателя также имеют равный статус, с одинаковыми правами и обязанностями. Потомки относятся к первой очереди наследования наряду с родителями и супругом, оставшимся в живых. Поэтому, чтобы стать участником этого процесса, необходимо подтвердить родственную связь и отсутствие причин, которые могут привести к принудительному лишению права на наследство.

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