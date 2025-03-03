Умер австралиец Джеймс Харрисон, чья кровь спасла 2,4 миллиона младенцев

Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели вплоть до 81 года.

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В Новом Южном Уэльсе в Австралии в доме для престарелых 17 февраля умер один из самых известных доноров крови в мире, чья плазма спасла жизни более 2 миллионов младенцев, Джеймс Харрисон. Ему было 88 лет. Об этом пишет BBC.

Известный в Австралии как «человек с золотой рукой», Харрисон имел в крови редкое антитело, Anti-D, которое используется для создания лекарств, вводимых беременным женщинам, чья кровь может представлять угрозу для их еще не рожденных детей.

Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели вплоть до 81 года.

В 2005 году он установил мировой рекорд по наибольшему количеству сданной плазмы крови – титул, который он удерживал до 2022 года.

Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, сказала, что ее отец был «очень горд тем, что спас так много жизней, без каких-либо затрат или боли».

Она и двое внуков Харрисона также получали иммунизацию Anti-D.

«Ему было приятно слышать о многочисленных семьях, таких как наша, которые существуют благодаря его доброте», – добавила она.

Инъекции защищают нерожденных детей от смертельного заболевания крови, называемого гемолитической болезнью плода и новорожденного (HDFN).

Этот синдром возникает во время беременности, когда красные кровяные клетки матери несовместимы с клетками ее плода.

Иммунная система матери начинает воспринимать клетки крови ребенка как угрозу и вырабатывает антитела для их уничтожения. Это может серьезно навредить ребенку, вызывая тяжелую анемию, сердечную недостаточность или даже смерть.

До середины 1960-х годов, когда были разработаны первые Anti-D-интервенции, каждый второй младенец, которому диагностировали HDFN, умирал.

Неясно, почему кровь Харрисона содержала такую высокую концентрацию Anti-D, но некоторые источники предполагают, что это связано с массивным переливанием крови, которое он получил в 14 лет.

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