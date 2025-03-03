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Помер австралієць Джеймс Гаррісон, чия кров врятувала 2,4 мільйона немовлят

15:01, 3 березня 2025
Чоловік почав здавати плазму крові у 18 років і продовжував це робити кожні два тижні, аж до 81 року.
Помер австралієць Джеймс Гаррісон, чия кров врятувала 2,4 мільйона немовлят
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У Новому Південному Уельсі в Австралії в будинку для літніх людей 17 лютого помер один із найбільш відомих донорів крові у світі, чия плазма врятувала життя понад 2 мільйонів немовлят, Джеймс Гаррісон. Чоловіку було 88 років. Про це пише ВВС.

Відомий в Австралії як «людина із золотою рукою», Гаррісон мав у крові рідкісне антитіло, Anti-D, яке використовується для створення ліків, що вводяться вагітним жінкам, чия кров може становити загрозу для їхніх ще не народжених дітей.

Чоловік почав здавати плазму крові у 18 років і продовжував це робити кожні два тижні, аж до 81 року.

У 2005 році він встановив світовий рекорд за найбільшою кількістю зданої плазми крові – титул, який він утримував до 2022 року.

Дочка Гаррісона, Трейсі Меллоушип, сказала, що її батько був «дуже гордий тим, що врятував так багато життів, без жодних витрат чи болю».

Жінка та двоє онуків Гаррісона також отримували імунізацію Anti-D.

«Йому було приємно чути про численні сім’ї, такі як наша, які існують завдяки його доброті», – додала вона.

Ін'єкції захищають ненароджених дітей від смертельного захворювання крові, яке називається гемолітичною хворобою плода та новонародженого, або HDFN.

Цей стан виникає під час вагітності, коли червоні кров’яні клітини матері несумісні з клітинами її плоду.

Імунна система матері починає сприймати кров’яні клітини дитини як загрозу і виробляє антитіла для їх знищення. Це може серйозно зашкодити дитині, спричиняючи важку анемію, серцеву недостатність або навіть смерть.

До середини 1960-х років, коли були розроблені перші Anti-D-інтервенції, кожне друге немовля, якому діагностували HDFN, помирало.

Неясно, чому кров Гаррісона містила таку високу концентрацію Anti-D, але деякі джерела припускають, що це пов’язано з великим переливанням крові, яке він отримав у 14 років.

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донор крові

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