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Чи може роботодавець одночасно призупинити договір і скоротити працівника

20:25, 3 березня 2025
Держпраці зазначає, що закон не забороняє під час призупинення дії трудового договору повідомляти працівника про будь-які рішення роботодавця та суттєво не змінює процедури скорочення.
Чи може роботодавець одночасно призупинити договір і скоротити працівника
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, чи може роботодавець одночасно призупинити договір і скоротити працівника.

Зазначається, що протягом воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, які встановлює Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-ІХ (далі - Закон №2136). 

Відповідно до статті 13 Закону №2136, призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи. 

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.  І хоча працівник не виконує роботу, яку передбачає трудовий договір, він і надалі залишається працівником роботодавця. 

Отже, Закон №2136 не забороняє під час призупинення дії трудового договору повідомляти працівника про будь-які рішення роботодавця та суттєво не змінює процедури скорочення, оскільки всі приписи трудового законодавства щодо порядку звільнення за скорочення залишаються чинними, тобто такими самими, як і у мирний час. 

Насамперед роботодавець зобов’язаний видати наказ про скорочення. Згідно з пунктом першим частини першої статті 40 КЗпП України розірвати трудовий договір можна лише якщо будуть зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

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Держпраці

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