Может ли работодатель одновременно приостановить договор и сократить работника

Гоструда отмечает, что закон не запрещает при приостановлении действия трудового договора сообщать работнику о каких-либо решениях работодателя и существенно не изменяет процедуры сокращения.

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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, может ли работодатель одновременно приостановить трудовой договор и сократить работника.

Отмечается, что в период военного положения действуют ограничения и особенности организации трудовых отношений, установленные Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 №2136-ІХ (далее – Закон №2136).

Согласно статье 13 Закона №2136, приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение выполнения работником своей трудовой функции по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, которая делает невозможным предоставление и выполнение работы.

Приостановление действия трудового договора не влечет за собой прекращение трудовых отношений. Несмотря на то, что работник не выполняет обязанности, предусмотренные договором, он продолжает оставаться сотрудником работодателя.

Таким образом, Закон №2136 не запрещает уведомлять работника о любых решениях работодателя во время приостановления трудового договора и существенно не изменяет процедуру сокращения, поскольку все нормы трудового законодательства, касающиеся порядка увольнения по сокращению, остаются действительными, то есть такими же, как и в мирное время.

Прежде всего, работодатель обязан издать приказ о сокращении. Согласно пункту первому части первой статьи 40 КЗоТ Украины, расторгнуть трудовой договор можно только в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, а также сокращения численности или штата работников.

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