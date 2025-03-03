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Бюрократия не скроет виновных — Михаил Драпатый пообещал самое строгое наказание за трагедию на полигоне ВСУ

12:41, 3 марта 2025
Командующий Сухопутными войсками назначил расследование с участием военной контрразведки, чтобы собрать все детали и назвать виновных.
Бюрократия не скроет виновных — Михаил Драпатый пообещал самое строгое наказание за трагедию на полигоне ВСУ
Фото: facebook Михаил Драпатый
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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подтвердил гибель военнослужащих на полигоне во время построения в результате российского удара.

Накануне сообщалось, что россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер» скопление личного состава на полигоне «Новомосковский» возле села Черкасское Днепропетровской области.

Михаил Драпатый анонсировал наказание всех причастных.

«Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем… Теперь я должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принял их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не сможет спрятаться за объяснениями или формальными рапортами», — подчеркнул Драпатый.

Он отметил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы собрать все детали и назвать виновных.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ прогнозирует, что «правду попытаются скрыть в тумане бюрократии», но пообещал этого не допустить.

«Предполагаю, что правду постараются скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Я назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли уйти от ответственности. Я буду требовать самого строгого наказания. Те, кто за годы войны продолжает халатно и формально исполнять свои обязанности, те, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, те, кто самоутверждается не в бою, а унижая подчиненных, — все они позорят Вооруженные силы Украины», — добавил он.

По словам Михаила Драпатого, произошедшее стало следствием несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков.

Он призвал генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск ВСУ «избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия» и нести ответственность за жизнь своих товарищей как в бою, так и в тылу.

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