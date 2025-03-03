Подготовка встречи Трампа и Путина будет ускорена

Темпы подготовки предстоящей встречи Дональда Трампа с Путиным усилились – CNN.

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Подготовка к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Путиным набирает обороты. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пока публично ничего не объявлено, но в частном порядке ведутся обсуждавшиеся ранее встречи Трампа и Путина, и теперь ее подготовка — ускоренная.

Издание пишет, что в Москве ожидают, что переговоры между США и РФ обретут новую динамику, ускорившись в ближайшие недели.

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