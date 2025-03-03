Підготовку зустрічі Трампа та Путіна буде прискорено

Темпи підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Путіним посилились — CNN.

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Підготовка до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним набирає обертів. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що наразі публічно нічого не оголошено, але в приватному порядку ведуться розмови про зустріч Трампа і Путіна, яка обговорювалась раніше, і тепер її підготовка — прискорена.

Видання пише, що в Москві очікують, що переговори між США та РФ набудуть нової динаміки, прискорившись найближчими тижнями.

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