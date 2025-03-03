МВФ оцінив зростання економіки України у 2025 році у 2-3%, що менше прогнозів – Гетманцев

Дві міжнародні фінансові організації – МВФ та ЄБРР – переглянули прогноз щодо ВВП України минулого тижня.

Джерело фото: ebrd.com

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Дві міжнародні фінансові організації переглянули прогноз щодо ВВП України минулого тижня. Зокрема, МВФ оцінив зростання економіки у 2025 році у 2-3% (на 0,5 в.п. гірше, ніж у попередніх передбаченнях), а на думку ЄБРР, цей показник становитиме 3,5% (у вересні минулого року оцінка була +4,7%). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Однак, посадовець зазначає наступне:

по-перше, бюджет-2025 розрахований на зростанні економіки на 2,7%, тобто майже десь посередині найбільш свіжого МВФівського прогнозу. Домовленостей, які вже є, достатньо, щоб профінансувати до кінця року усі розраховані видатки.

«Як я писав раніше – задля того, щоб виділених коштів вистачило на більший час – маємо використовувати їх дуже економно, впроваджувати політику «військової цензури видатків», не фінансувати те, що не є першочерговим, а може почекати», - пояснив Гетманцев.

по-друге, стає більш стабільною ситуація з енергозабезпеченням.

«Цієї зими у нас не було «загальнонаціональних обмежень». Відновлено вже половину від втрачених / пошкоджених раніше потужностей. Бачимо зі зведень, що навіть там, де ворогу вдається завдати нам шкоди з енергетикою, зараз відновлення відбувається швидше, ніж раніше», - вказує депутат.

по-третє, розраховуємо на подальше покращання логістики.

За словами Гетманцева, все більші обсяги вантажів проходять по Українському морському коридору. Цього року розпочинається реалізація Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою, у рамках якої заплановано реконструкцію та модернізацію 29 існуючих пунктів пропуску та спорудження 17 нових (це важливо, враховуючи, що більше половина експортних потоків йде до / з ЄС).

по-четверте, маємо непогані цифри капітальних інвестицій, які торік зросли більш ніж на 35% і склали понад 534 млрд грн, які працюватимуть на економіку.

по-п’яте, розраховуємо на результати від досягнутої динаміки в ОПК.

«Якщо у 2022 році його виробничі спроможності були на рівні 1 млрд доларів, то у 2023 році – вже 3 млрд доларів, у 2024 році – 9 млрд доларів власних та 1,5 млрд доларів іноземних інвестицій, і це не межа. За наявності фінансування торік ми могли виробляти військової продукції на 20 млрд доларів, цього року – 35 млрд доларів (у цьому плані маємо масштабувати добре апробовану «данську модель» та інші форми співпраці зі стратегічними партнерами)», - вказує Гетманцев.

А щоб оцінити можливості, достатньо подивитись на свіжу інформацію Міноборони – протягом одного тільки лютого (за 28 календарних днів!) 2025 року воно кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва (для порівняння: у лютому 2024 року – 60 зразків, з яких близько 20 – українські).

«І насамкінець останнє у списку, але не останнє за значенням. Повномасштабна війна триває, і усі фактори, з нею пов’язані чи нею спричинені, позначатимуться на процесах в економіці. Буде стійкий та справедливий мир – будуть кращі очікування, більші інвестиції, краща динаміка зростання. Останніми днями ми бачимо багато заяв із підтримкою від переважної більшості стратегічних партнерів та союзників. Проста істина полягає у тому, що часу на тривалі внутрішні обговорення не має: за заявами мають йти конкретні напрацювання і спільні рішення. Це і є момент істини для тих країн і їх лідерів, які, як і ми, прагнемо тривалого та справедливого миру, і готові й надалі допомагати його добиватись», - констатував Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», 20 лютого у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою. Втім, справа не лише в грошах, а й у тому, що виконання вимог МВФ є «маяком» для надання коштів від інших партнерів.

Перед цим, 20 лютого, як писала «Судово-юридична газета», голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зустрічалися з місією МВФ, яка прибула до Києва для аналізу ситуації та перевірки виконання реформ.

Гетманцев тоді охарактеризував розмову як «важку», а Підласа зазначила, що з місією МВФ говорили також і про використання коштів ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).

Додамо, що Гетманцев окреслив структурні маяки для залучення у 2025 році Україною $2,7 млрд від МВФ.

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