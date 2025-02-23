Гетманцев окреслив структурні маяки для залучення у 2025 році Україною $2,7 млрд від МВФ

Як писала «Судово-юридична газета», 20 лютого у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою. Втім, справа не лише в грошах, а й у тому, що виконання вимог МВФ є «маяком» для надання коштів від інших партнерів.
Перед цим, 20 лютого, як писала «Судово-юридична газета», голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зустрічалися з місією МВФ, яка прибула до Києва для аналізу ситуації та перевірки виконання реформ.
Гетманцев тоді охарактеризував розмову як «важку», а Підласа зазначила, що з місією МВФ говорили також і про використання коштів ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).
За словами Гетманцева, це вже сьомий перегляд програми EFF, а його успішне проходження відкриє доступ до траншу розміром 917,5 млн доларів.
За два роки дії програми Україна залучила від МВФ до держбюджету 9,8 млрд дол США з передбачених програмою на 2023-2027 роки 15,5 млрд дол США. Загалом у 2025 році планується залучити 2,7 млрд дол США від МВФ.
«Після попереднього перегляду, згідно оновленого 11 грудня Меморандуму, у нас рівно 50 структурних маяків, з яких станом на 18 лютого виконано 35», - вказав Гетманцев.
До кінця грудня 2024 року були зобов’язання щодо 6 структурних маяків, 2 з яких Україна прострочила: прийняття до кінця 2024 р. Верховною Радою законів про скасування так званих «поправок Лозового» і про створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.
П’ять структурних маяків у Меморандумі – з термінами виконання у І кварталі 2025 року:
На ІІ квартал 2025 року передбачено 4 структурні маяки:
І надалі залишиться лише один маяк:
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