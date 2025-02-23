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Гетманцев окреслив структурні маяки для залучення у 2025 році Україною $2,7 млрд від МВФ

21:31, 23 лютого 2025
До кінця грудня 2024 року були зобов’язання щодо 6 структурних маяків, 2 з яких Україна прострочила.
Гетманцев окреслив структурні маяки для залучення у 2025 році Україною $2,7 млрд від МВФ
Джерело фото: Данило Гетманцев
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Як писала «Судово-юридична газета», 20 лютого у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою. Втім, справа не лише в грошах, а й у тому, що виконання вимог МВФ є «маяком» для надання коштів від інших партнерів.

Перед цим, 20 лютого, як писала «Судово-юридична газета», голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зустрічалися з місією МВФ, яка прибула до Києва для аналізу ситуації та перевірки виконання реформ.

Гетманцев тоді охарактеризував розмову як «важку», а Підласа зазначила, що з місією МВФ говорили також і про використання коштів  ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).

За словами Гетманцева, це вже сьомий перегляд програми EFF, а його успішне проходження відкриє доступ до траншу розміром 917,5 млн доларів.

За два роки дії програми Україна залучила від МВФ до держбюджету 9,8 млрд дол США з передбачених програмою на 2023-2027 роки 15,5 млрд дол США. Загалом у 2025 році планується залучити 2,7 млрд дол США від МВФ.

«Після попереднього перегляду, згідно оновленого 11 грудня Меморандуму, у нас рівно 50 структурних маяків, з яких станом на 18 лютого виконано 35», - вказав Гетманцев.

До кінця грудня 2024 року були зобов’язання щодо 6 структурних маяків, 2 з яких Україна прострочила: прийняття до кінця 2024 р. Верховною Радою законів про скасування так званих «поправок Лозового» і про створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

П’ять структурних маяків у Меморандумі – з термінами виконання у І кварталі 2025 року:

  • Ухвалити зміни до Бюджетного кодексу відповідно до Дії 1 Плану дій УПІ від червня 2024 року, як зазначено в пункті 39 МЕФП (кінець січня 2025 р.);
  • Підготувати комплексну операційну стратегію для НКЦПФР, в тому числі ініціювати проведення незалежної перевірки професійної придатності і ділової репутації (кінець січня 2025 р.) – маяк додано у грудні 2024 року, але досі не виконано;
  • Призначити нового керівника БЕБ на основі процесу відбору (кінець лютого 2025 р.);
  • КМУ затвердити методологічну базу, що лежить в основі процесу УПІ, як зазначено в пункті 39 МЕФП (кінець лютого 2025 р.);
  • Завершити зовнішній аудит ефективності Національного антикорупційного бюро України за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати звіт про його результати (кінець лютого 2025 р.).

На ІІ квартал 2025 року передбачено 4 структурні маяки:

  • Подати до Парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ (кінець квітня 2025 р.);
  • Підготувати та подати до парламенту законопроєкт про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору (кінець травня 2025 р.) – маяк додано у грудні 2024 року;
  • Призначити постійного керівника митниці (кінець червня 2025 р.);
  • Подати вчасно Бюджетну декларацію на 2026-2028 рр. відповідно до параметрів програми (кінець червня 2025 р.).

 І надалі залишиться лише один маяк:

  • Завершити та опублікувати зовнішню оцінку НКРЕКП, проведену Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (за запитом) (кінець жовтня 2025 р. – маяк додано у грудні 2024 року).

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гроші МВФ Данило Гетманцев

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