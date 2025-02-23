Гетманцев очертил структурные маяки для привлечения в 2025 году Украиной $2,7 млрд от МВФ

Как писала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой. Впрочем, дело не только в деньгах, но и в том, что выполнение требований МВФ является «маяком» для предоставления средств от других партнеров.
Перед этим, 20 февраля, как писала «Судебно-юридическая газета», председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа встречались с миссией МВФ, прибывшей в Киев для анализа ситуации и проверки выполнения реформ.
Гетманцев тогда охарактеризовал разговор как «тяжелый», а Пидласа отметила, что с миссией МВФ говорили также и об использовании средств инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов ($50 млрд от G7).
По словам Гетманцева, это уже седьмой просмотр программы EFF, а его успешное прохождение откроет доступ к траншу в размере 917,5 млн долларов.
За два года действия программы Украина привлекла от МВФ в госбюджет 9,8 млрд долл. США из предусмотренных программой на 2023-2027 годы 15,5 млрд долл. США. В целом в 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд долл. США от МВФ.
«После предварительного пересмотра, согласно обновленному 11 декабря Меморандума, у нас ровно 50 структурных маяков, из которых по состоянию на 18 февраля выполнено 35», - указал Гетманцев.
До конца декабря 2024 года были обязательства по 6 структурным маякам, 2 из которых Украина просрочила: принятие до конца 2024 года Верховной Радой законов об отмене так называемых «поправок Лозового» и о создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева.
Пять структурных маяков в Меморандуме – со сроками исполнения в I квартале 2025 года:
На ІІ квартал 2025 года предусмотрено 4 структурных маяка:
И в дальнейшем останется только один маяк:
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