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В Германии проходят досрочные выборы в Бундестаг – избирательные участки уже открыли

10:17, 23 февраля 2025
Уже после закрытия участков станут известны первые прогнозы.
В Германии проходят досрочные выборы в Бундестаг – избирательные участки уже открыли
Источник фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance
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Граждане Германии 23 февраля голосуют на досрочных выборах в Бундестаг. Избирательные участки открыли в 8:00 по местному времени. Голосование продлится до 18:00. Уже после их закрытия станут известны первые прогнозы.

Всего в выборах участвуют 29 политических партий.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) – достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Выборы 23 февраля были объявлены после развала коалиции Олафа Шольца, состоявшей из его социал-демократов, «Зеленых» и либеральных свободных демократов.

Напомним, 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.  А 16 декабря немецкий парламент не выразил доверия Олафу Шольцу после распада правящей «светофорной коалиции».

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил новую дату выборов в Бундестаг на 23 февраля.

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Германия выборы

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