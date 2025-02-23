У Німеччині проходять дострокові вибори до Бундестагу – виборчі дільниці уже відкрили

Уже після закриття дільниць стануть відомими перші прогнози.

Джерело фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни Німеччини 23 лютого голосують на дострокових виборах до Бундестагу. Виборчі дільниці відчинили о 8:00 за місцевим часом. Голосування буду тривати до 18:00. Уже після їхнього закриття стануть відомими перші прогнози.

Загалом у виборах беруть участь 29 політичних партій.

У країні близько 59,2 млн виборців. З них 24,9 млн (42%) – старше 60 років. Близько 2,3 млн виборців (3,9%) – молоді люди, які досягли 18 років, вперше отримали право голосу на федеральних виборах.

Вибори 23 лютого були оголошені після розвалу коаліції Олафа Шольца, яка складалася з його соціал-демократів, «Зелених» і ліберальних вільних демократів.

Нагадаємо, 11 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду. А 16 грудня німецький парламент не висловив довіри Олафу Шольцу після розпаду правлячої «світлофорної коаліції».

27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент та призначив нову дату виборів до Бундестагу на 23 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.